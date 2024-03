Plebiscito di Putin in Russia, allo zar l'88% dei voti. LIVE

Affluenza da record in Russia e nei territori dell'Ucraina occupata. Il risultato sfiora il 90% delle preferenze ma non sono mancate le proteste: decine di persone sono state fermate nell'ultimo giorno di votazioni in Russia. Lunghe file in alcuni seggi di Mosca e San Pietroburgo per il "Mezzogiorno contro Putin" in onore di Navalny. Anche la vedova dell'oppositore si è recata ai seggi a Berlino. Putin: "Siamo più forti, nessuno potrà intimidirci. Morte Navalny? Un evento triste".

Il presidente ucraino Zelensky ha definito “senza alcuna legittimità" il voto russo che ha coinvolto anche le regioni occupate dall'invasione del febbraio 2022. “Putin è un ubriaco di potere e sta facendo tutto il possibile per regnare in eterno e non c'è male che non commetterà per prolungare il suo potere personale", il commento del leader di Kiev.

Le forze russe hanno lanciato nella notte 22 droni kamikaze sull'Ucraina, 17 dei quali sono stati abbattuti dalle difese aeree di Kiev: lo ha reso noto l'Aeronautica militare ucraina su Telegram.





Gli approfondimenti:

