Guerra Ucraina Russia, atteso discorso di Putin alla Duma. LIVE

I leader della Camera e del Senato Usa hanno raggiunto un accordo bipartisan per evitare un parziale shutdown del governo venerdì. L'intesa su una legge di bilancio ponte non riguarda la manovra per la sicurezza nazionale che contiene i nuovi fondi ad Ucraina, Israele e per la sicurezza dei confini. L'intesa su una legge di bilancio temporanea sarà votata nelle prossime ore e dovrebbe essere approvata da entrambe le Camere. Se ricevrà il via libera la misura eviterà lo shutdown del 20% del governo e stabilirà una nuova deadline dell'8 marzo e del 22 marzo per il restante 80%, ovvero per la legge sulla sicurezza nazionale.