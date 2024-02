Putin alla Duma: "Abbiamo armi per colpire i Paesi occidentali"

"Tutto il Paese" sostiene i soldati russi impegnati nell'operazione militare in Ucraina: uniti "possiamo superare qualsiasi cosa", ha detto il presidente Vladimir Putin nel suo discorso annuale alle Camere riunite del Parlamento. "Il nostro lavoro continua senza soste", ha aggiunto, "le capacità di combattimento delle nostre giovani forze hanno mostrato il loro valore e continuano ad agire su tutti i nostri territori, stiamo facendo tutto quanto è in nostro potere per risolvere le problematiche connesse alla speciale operazione militare per proteggere i nostri cittadini e la nostra sovranità" (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Poi ha assicurato: "Faremo di tutto per finire la guerra e mettere uno stop al nazismo".