Guerra Ucraina, Macron: "Non escluso in futuro invio di truppe". LIVE

"Senza gli aiuti americani la Russia potrebbe vincere e milioni di persone moriranno" ha detto il presidente ucraino in un'intervista all'emittente americana. "Non riesco a capire come Trump possa essere dalla parte di Putin, non capisce che Putin non si fermerà mai... se lo sosterrà sarà contro gli americani e gli interessi Usa". Ieri conferenza a Parigi sul sostegno a Kiev. Macron: "Faremo tutto quello che c'è da fare affinché la Russia non possa vincere questa guerra", ha detto Macron: "per raggiungere quest'obiettivo, tutto è possibile" e l'invio di truppe occidentali, in futuro, non può "essere escluso".





