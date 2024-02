Ucraina Russia, coro di no a Macron su invio truppe a Kiev. LIVE

L'ipotesi di una presenza di truppe occidentali in Ucraina, evocata due giorni fa dal presidente Macron nel vertice convocato a Parigi, non convince gli alleati occidentali. Usa, Ue, Nato, Gran Bretagna, Germania, Spagna, Svezia e Italia respingono l'idea. Ma il premier Attal insiste nel sostenere che non si può "escludere nulla in una guerra". Mosca sprezzante: per Lavrov, Macron dovrebbe "usare la testa per pensieri più razionali e sicuri per l'Europa", mentre Medvedev parla di "incontinenza di Macron nel parlare". In questo scenario un conflitto diretto con la Nato sarebbe "inevitabile", afferma il Cremlino. Attacco di droni su Odessa. A Mosca intanto condannato il dissidente Orlov che aveva criticato la guerra.





