Bombe russe nel Donetsk, 3 morti incluso un bambino. LIVE

Tre persone, tra cui un bambino, sono state uccise e 12 sono rimaste ferite la notte scorsa in un bombardamento delle forze russe su Selydove, nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale: lo ha reso noto il consiglio comunale della città. Lo speaker della Camera Usa, Mike Johnson, ha annunciato in un post su Twitter che i repubblicani non voteranno il disegno di legge sull'Ucraina così come è stato presentato al Senato