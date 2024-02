Il nuovo decreto è stato firmato all'unanimità dalla Duma dello Stato il 31 gennaio. Saranno confiscati beni e proprietà acquisiti illecitamente o utilizzati per "agire contro il Paese"

Si aggiungono altri reati alla lista di quelli punibili con la confisca dei beni in Russia. La Duma di Stato, la camera bassa del parlamento del Paese, ha infatti deciso all’unanimità nel corso della sessione del 31 gennaio di firmare il disegno di legge che prevede che vengano confiscati beni o proprietà (come denaro o oggetti di valore) alle persone condannate in base alla legge che vieta la "diffusione di informazioni sulle forze armate" che dovessero essere ritenute "false" dalle autorità russe, e che di fatto colpisce chi condanna l'invasione dell'Ucraina. La misura verrà adottata a dieci giorni dalla pubblicazione del decreto. Il disegno era stato presentato il 22 gennaio e si inserisce nelle dure condanne da parte delle autorità politiche dirette a coloro che criticano l'invasione dell'Ucraina.