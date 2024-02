Ucraina Russia, esplosioni a Kiev: allerta in tutto il Paese. LIVE

La Russia sta tentando di sviluppare un'arma nucleare antisatellite da posizionare nello Spazio: sarebbe questa "la seria minaccia alla sicurezza nazionale" rivelata a sorpresa dal capo della commissione Intelligence della Camera americana Turner. Oggi vertice della 'gang of eight', gli 8 leader del Congresso informati su questioni classificate. Riunione a Bruxelles dei ministri della Difesa della Nato. Ieri l'Ucraina ha affondato un'altra nave di Mosca nel Mar Nero. Un morto stanotte per un missile russo che ha colpito la regione di Kharkiv. Incendio nell'oblast russa di Kursk.





