Guerra Israele–Hamas, Gaza sotto assedio: le notizie di oggi. LIVE

Hamas rifiuta la proposta di Israele per una settimana di tregua in cambio di 40 ostaggi, affermando che i negoziati partiranno solo dopo l'inizio di un cessate il fuoco. Slittato di nuovo a oggi il voto per una risoluzione del Consiglio di sicurezza Onu su Gaza. Almeno 12 i morti e decine i feriti nei bombardamenti israeliani di ieri su Rafah, secondo il Ministero della Salute palestinese gestito da Hamas. L'esercito di Israele dice di trovarsi in una "fase significativa della guerra, in nuove aree" della Striscia.





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: