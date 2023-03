Consiglio europeo, al centro economia e ambiente ma niente migranti

Oggi e domani a Bruxelles il vertice dei leader Ue. Tensione sulla riforma del Patto di Stabilità e sul capitolo ambientale che include, tra l'altro, il dossier nucleare. Nella bozza delle conclusioni compare un fondo di sovranità europeo, sul quale proseguono le trattative. Di migranti si parlerà solo nel corso della cena, con il punto informativo di Ursula von der Leyen. Presente anche la segretaria del Pd Elly Schlein, per la prima volta a confronto con i socialisti europei ascolta articolo Condividi

Trovare una linea comune sulle grandi sfide che, da qui a fine anno, attendono l'Europa, senza arrivare allo scontro aperto. Sembra essere questo l’obiettivo principale del Consiglio europeo che si svolge oggi e domani a Bruxelles, definito da un alto funzionario Ue un vertice “geo-economico”, variegato nei temi ma con qualche fronte spinoso: la riforma del Patto di Stabilità e il capitolo ambientale che include, tra l'altro, il dossier nucleare. Ed è su questi due aspetti che l'equilibrio potrebbe spezzarsi. Di migranti si parlerà solo nel corso della cena, con il punto informativo di Ursula von der Leyen: il capitolo, nell'agenda, è marginale, ma qualcuno prenderà la parola. Lo faranno l'olandese Mark Rutte e Giorgia Meloni, ponendo sul tavolo dei leader l'allarme per la crisi in Tunisia. A Bruxelles c'è anche la segretaria del Pd Elly Schlein, per la prima volta a confronto con i socialisti europei.

Il fondo di sovranità europeo leggi anche Meloni alla Camera: "Governo ha salvato più vite rispetto a partenze" Sia sulla governance economica sia sulle tecnologie green, Giorgia Meloni non starà ad ascoltare. C'è un primo nodo che l'Italia ha già posto sui tavoli europei: il Net Zero, condivisibile negli obiettivi, ha bisogno di essere alimentato da risorse comuni. E sul punto Roma non è sola. Meloni ne ha parlato in un colloquio telefonico con il premier polacco - e suo alleato - Mateusz Morawiecki ma sono almeno una ventina le capitali Ue che condividono la linea italiana. E nella bozza delle conclusioni che i leader Ue adotteranno al termine del vertice compare un fondo di sovranità europeo, sul quale proseguono le trattative: “Il Consiglio europeo ricorda di aver preso atto” lo scorso febbraio “dell'intenzione della Commissione Ue di proporre un fondo di sovranità europeo entro l'estate 2023 per sostenere gli investimenti nei settori strategici” dell'economia continentale.

Patto di Stabilità e transizione green leggi anche Meloni in Senato: su naufragio Cutro “la mia coscienza è a posto" Ed è qui che il tema si interseca con la riforma del Patto di Stabilità. Per l'Italia il nuovo Patto non va visto come capitolo a sé stante rispetto alla strategia per una Ue competitiva e verde. Tradotto: chiedere investimenti sul dossier esige, soprattutto per chi ha poco spazio fiscale, una flessibilità nel percorso del rientro del debito o una golden rule ad hoc per le risorse spese nella transizione e forse anche per la Difesa, altro settore sul quale Bruxelles vuole spingere sull'acceleratore. Nelle conclusioni del summit, salvo colpi di scena, sarà nuovamente garantita una certa flessibilità nell'uso dei fondi esistenti, ovvero RePowerEu, fondi di Coesione e soprattutto Recovery.

Lo stop alle auto inquinanti dal 2035 approfondimento Auto inquinanti, lo stop dell'Ue metterà a rischio i posti di lavoro? Ma a Roma non basta. E l'emergere della tensione con i “frugali”, che chiedono invece benchmark rigidi per il rientro del debito, è dietro l'angolo. Così come rischioso potrebbe essere il dibattito sulle tecnologie e fonti rinnovabili. Il nucleare, o meglio la sua inclusione, sarà certamente sul tavolo e l'impressione è che, seppur nella sua forma più avanguardista e “pulita”, possa essere inserito nelle conclusioni del summit. Emmanuel Macron e Olaf Scholz ne parleranno in un bilaterale ad hoc. Possibile che, in quell'occasione, si affronti anche il dossier dello stop alle auto inquinanti dal 2035. Il Consiglio Ue farà di tutto perché del tema non se ne parli al summit, relegando la questione ad una trattativa tra Commissione e Berlino. Il muro tedesco, del resto, sembra meno invalicabile anche perché l'Ue ha recapitato a Scholz una proposta ad hoc sull'inserimento degli e-fuels. Fuori dal compromesso restano invece i biocarburanti cari al governo italiano. E, stando così le cose, la posizione di Roma resterà contraria.