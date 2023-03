È in corso nell'Aula della Camera il dibattito sulle comunicazioni in vista del prossimo Consiglio Ue del 23 e 24 marzo che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha tenuto ieri al Senato consegnandone poi il testo a Montecitorio. Meloni è al banco del governo, seduta accanto al ministro Raffaele Fitto. Tra lei e il ministro Nordio c'è una sedia vuota. L'Aula non è particolarmente affollata. È prevista una replica della premier al termine del dibattito, dopodiché si terranno le dichiarazioni di voto sulle risoluzioni che verranno presentate.

Ieri Giorgia Meloni ha parlato al Senato, dicendo che è "una menzogna" dire agli italiani "che se non fornissimo armi all'Ucraina si potrebbero aumentare le pensioni o ridurre le tasse", inviarle serve a "tenere la guerra lontana dal resto d'Europa e da casa nostra". E il governo non cela l'intenzione di aumentare gli stanziamenti militari, anzi "ci mette la faccia", perché "la libertà ha un prezzo". Meloni in giornata ha anche avuto un colloquio con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, con cui ha condiviso "l'urgenza di agire a livello europeo sulla migrazione". Tema su cui però a Bruxelles ci sarà solo un aggiornamento. Al Consiglio la premier si presenterà forte delle risoluzioni di maggioranza che la impegnano a proseguire nel sostegno a Kiev, favorendo ogni iniziativa per una risoluzione del conflitto. Dietro il voto compatto, resta però agli atti la frenata della Lega sulla "corsa ad armamenti sempre più potenti, con il rischio di un incidente da cui non si possa tornare indietro".

I dossier europei

vedi anche

Migranti, Ue apre a Roma per nuova gestione. Confronto Meloni-Scholz

La crisi ucraina sarà comunque il dossier più caldo a Bruxelles, in particolare dopo l'incontro fra Vladimir Putin e Xi Jinping. Palazzo Chigi non mette in discussione il sostegno militare all'Ucraina. "Continueremo a farlo - garantisce la premier - senza badare all'impatto che può avere nel breve periodo sul consenso della sottoscritta, del governo, delle forze di maggioranza". I sistemi di difesa aerea forniti dall'Italia servono a "proteggere la vita dei civili", il resto è "propaganda". La voce italiana in Europa, assicura la premier, "sarà sempre più forte". E attacca le opposizioni: "Criticate ferocemente il governo, me, le nostre scelte ed eventuali mancanze ma, vi prego, fermatevi un secondo prima di danneggiare l'Italia". Il riferimento è alle polemiche mai spente sul naufragio di migranti a Cutro. "Sono una madre, conteniamo i toni del dibattito. Lo Stato non poteva fare di più". La presidente del Consiglio ha "la coscienza a posto", mentre è l'Europa che deve fare di più su "un'emergenza che sta diventando strutturale". Bene, sottolinea, la responsabilizzazione degli Stati di bandiera delle Ong. Ma chiede per il Mediterraneo gli stessi stanziamenti usati per la rotta turca: "Non possiamo aspettare inermi il prossimo naufragio".

Dai migranti all'energia

Per fermare i movimenti secondari, ribadisce, vanno arrestate a monte le partenze irregolari dal Nord Africa. "Il ragionamento comincia finalmente a fare breccia tra i nostri partner", sottolinea rivendicando l'input italiano al dibattito. E a muso duro va anche verso chi, dal suo punto di vista, non coglie i rischi di default della Tunisia, che genererebbe un esodo: "Un problema enorme, che non si riesce ad affrontare perché il Fmi ha bloccato la trattativa per sostenere la Tunisia. Sulla questione energetica dice: “L'Europa può stabilire gli obiettivi, ma non dirmi come raggiungerli", la linea di Meloni, che insiste sulla neutralità energetica, fa muro alla direttiva case green e non cede nel negoziato sul Patto di stabilità. "Il tempo dell'austerità è finito", avverte la premier, chiarendo che il negoziato si accompagna con "la flessibilità sull'utilizzo dei fondi, Pnrr compreso".