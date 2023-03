Migranti, Ue lavora a missione anti-trafficanti in Tunisia. Le ipotesi

4/8 ©Ansa

L’Italia potrebbe presto avere una sponda in Europa. L’Eeas, infatti, propone una cosa simile: un'iniziativa europea - definita "partnership operativa" - per combattere "i trafficanti" di esseri umani. Suggerisce anche di aumentare la cooperazione nella gestione delle frontiere, i rimpatri volontari, nuova assistenza per migliorare le capacità nelle operazioni di ricerca e salvataggio (Sar), ampliare per i tunisini le vie d'ingresso legali in Europa attraverso il lancio di una "Talent Partnership" entro l'estate, come concordato con le autorità a livello tecnico

Migranti, Ue: "Nelle acque della Libia possono intervenire solo i libici"