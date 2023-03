Alle 15 il premier a Montecitorio. Intanto in commissione Affari costituzionali a Palazzo Madama parte l’iter parlamentare del dl varato dal Cdm a Cutro. Il nodo riguarda l'eliminazione della protezione speciale per i vincoli familiari del richiedente asilo. L'articolo 7 del testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, voluto fortemente della Lega, è stato oggetto di una interlocuzione tra Quirinale e governo per un ammorbidimento della norma. FdI e FI pronte a cambiare, ma il Carroccio insiste sulla stretta ascolta articolo Condividi

Parte oggi in commissione Affari costituzionali al Senato l'esame del nuovo decreto sui migranti, varato dal Consiglio dei ministri a Cutro. Occhi puntati in particolare su eventuali modifiche alle misure sulla protezione speciale umanitaria. Il nodo del decreto flussi riguarda l'eliminazione della protezione speciale per i vincoli familiari del richiedente asilo (LO SPECIALE MIGRANTI). L'articolo 7 del testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, voluto fortemente della Lega, è stato oggetto di una interlocuzione tra Quirinale e governo. Il Colle, secondo indiscrezioni di stampa, avrebbe portato avanti una moral suasion nei confronti di Palazzo Chigi per ammorbidire la norma che cancella la possibilità di espellere una persona 'qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare’. Intanto sempre oggi, alle ore 15, nell’Aula della Camera ci sarà il question time del presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla tragedia di Cutro, ma anche su altri temi come il salario minimo e il Mes.

Possibili divergenze nella maggioranza vedi anche Meloni: "Fino a 30 anni a scafisti, ripristiniamo decreto flussi" Una soluzione per una versione del testo meno dura, da realizzare in sede di conversione in legge del decreto, vedrebbe disponibili Fratelli d'Italia e Forza Italia, anche sulla base dei numeri: nel 2022 la norma, rinforzata dal governo Draghi, aveva permesso l'emersione dalla clandestinità di circa 10mila persone, numeri consistenti che ora tornerebbero a non avere possibilità di essere regolarizzati. La norma, la cui eliminazione è stata inserita all'ultimo momento nel testo del decreto, prevedeva che si tenesse conto 'della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese'. La cancellazione della protezione speciale per i migranti era invece contenuta nella proposta di legge della Lega presentata alla Camera e poi ritirata.

Cosa può succedere vedi anche Decreto migranti, da Schlein a Conte: le reazioni delle opposizioni Il rischio prospettato nei dubbi del Colle era che immigrati in attesa dell'esame sulla domanda di protezione internazionale rischiassero l'espulsione da un giorno all'altro. La Lega, secondo fonti parlamentari del partito, intende presentare emendamenti a largo raggio: ci saranno proposte di modifica che a fine gennaio erano state dichiarate inammissibili per estraneità di materia durante l'esame del dl Ong (c'era anche una stretta sui ricongiungimenti familiari e sulle procedure per la protezione internazionale dei rifugiati), nonché emendamenti in linea con la proposta di legge che il leghista Igor Iezzi ha presentato alla Camera per reintrodurre i decreti sicurezza. Alla luce anche dei dubbi del Quirinale, nonché del quadro europeo, fonti parlamentari di FdI osservano che difficilmente ci saranno modifiche in senso restrittivo, ferma restando la dialettica parlamentare, sia sul decreto si sulla proposta di legge della Lega. "La protezione speciale umanitaria è un tema molto delicato su cui è in corso una valutazione e un approfondimento da parte del governo", ha dichiarato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.