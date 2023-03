Migranti, vertice Meloni-Crosetto-Piantedosi e i Servizi segreti

Le decisioni prese nel Cdm di Cutro

leggi anche

Migranti, Ue: "In acque della Libia possono intervenire solo i libici"

Il vertice si è svolto a pochi giorni dal Consiglio dei ministri che si è tenuto a Cutro, comune simbolo del naufragio in cui sono morte oltre 70 persone. Nel Cdm è stato dato il via libera ad alcuni provvedimenti da adottare in tema migranti: il ripristino del decreto flussi, pene più severe per gli scafisti (fino a 30 anni, nei casi più gravi) e procedure snellite per l’ingresso legale in Italia. Nel testo anche misure contro il caporalato, sanzioni per i Centri migranti non conformi e il potenziamento delle strutture per i rimpatri. L'obiettivo è "fermare la tratta di essere umani", ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo il Cdm.