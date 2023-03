Gas, l’Italia può fare a meno della nave rigassificatrice di Piombino?

La Golar Tundra di Snam è arrivata nel porto toscano: entrerà in servizio da metà maggio e, dopo i tre anni concessi per la permanenza, sarà offshore nell'alto Tirreno o nell'alto Adriatico. Sulla vicenda non mancano le polemiche, con chi si chiede se non sia possibile ridurre la dipendenza dalla Russia in altri modi. Il tema è stato al centro della puntata di Numeri andata in onda il 20 marzo su Sky TG24. Quello che emerge dai dati è che rimpiazzare tutto quel gas con metodi diversi in tempi brevi è complicato