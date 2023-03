Golar Tundra, il rigassificatore atteso in serata al porto di Piombino

La nave di Snam, che ormai si trova davanti alle coste della Toscana, attraccherà solo dopo che sarà cessato il traffico marittimo commerciale dei traghetti per le isole. Stamattina in città un flash mob per ribadire la contrarietà all'impianto di rigassificazione ascolta articolo Condividi

La nave rigassificatrice Golar Tundra di Snam, scortata nel Mediterraneo dalla Marina Militare, ha raggiunto il tratto di mar Tirreno davanti alle coste della Toscana e approderà questa sera nel porto di Piombino. Secondo quanto confermato, le operazioni di attracco e ormeggio alla banchina industriale non inizieranno subito, ma solo dopo che sarà cessato il traffico marittimo commerciale dei traghetti per le isole, in particolare da e per l'Elba verso cui esistono corse frequenti anche a tarda sera. E non sono mancate anche stamattina le proteste in città, con un flash mob di una cinquantina di persone che hanno fatto una marcia dalla stazione ferroviaria alla stazione marittima, poco più di un chilometro di strada, per ribadire la contrarietà all'impianto di rigassificazione.

L’approdo in tarda serata leggi anche Rigassificatore Piombino, nave riverniciata per non rovinare paesaggio Secondo ordinanza della capitaneria di porto di Piombino, le manovre di ingresso della nave nel porto dovranno essere effettuate unicamente in orario notturno e potranno avere inizio solo almeno 30 minuti dopo la partenza dell'ultima nave traghetto serale e almeno due ore prima della prima partenza mattutina di una nave traghetto. Se la Golar Tundra dovesse anticipare l'arrivo rispetto a queste prescrizioni, non potrà entrare subito nel porto e dovrà attendere alla fonda in rada in un punto prestabilito dalla stessa capitaneria. Inoltre, tra le varie misure ordinate dalla capitaneria, nessun mezzo nautico può avvicinarsi a meno di 300 metri dalla Golar Tundra sia quando dovesse restare qualche tempo alla fonda in rada, sia durante l'ingresso e le manovre di ormeggio. Due piloti del porto saliranno a bordo per coordinare le operazioni di ingresso durante le quali verranno impiegati almeno quattro rimorchiatori.

Le proteste a Piombino leggi anche Pichetto Fratin: rigassificatore Piombino non più di 2 anni e mezzo Nel corso dei mesi sono state decine le manifestazioni pubbliche contro il rigassificatore, con cortei, raduni e sit in, quasi 70 con quello di stamattina. In vista dell'arrivo della nave, la prefettura di Livorno ha coordinato una serie di servizi delle forze dell'ordine per cui pattuglie di polizia e carabinieri stanno effettuando vigilanza sia all'ingresso della cittadina, sia sul viale che conduce al porto. Il porto è accessibile per i traffici marittimi, soprattutto passeggeri. Non è raggiungibile, invece, anche per ragioni di sicurezza, la banchina dove sarà ormeggiata la Golar Tundra, un molo che tuttavia si trova dalla parte opposta della stazione marittima, in un'area portuale adiacente alle grandi acciaierie e alle altre industrie.