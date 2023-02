Rigassificatore Piombino, nave riverniciata per non rovinare paesaggio

Economia

Rigassificatori: cosa sono, come funzionano e quanti sono in Italia

Tema ricorrente in questa campagna elettorale, si tratta di impianti deputati alla ricezione del gas liquido da Paesi non collegati e alla trasformazione in stato gassoso. Possono trovarsi sulla costa oppure in mare aperto, spesso come vere e proprie isole artificiali. Nel nostro Paese sono attualmente tre gli impianti presenti e quello di Piombino sarebbe il quarto

Il tema dei rigassificatori è al centro dell’attuale campagna elettorale, a causa della guerra in Ucraina e le sanzioni contro la Russia, oltre al prezzo alle stelle della materia prima: si discute, in particolare, dell’opportunità di installare un nuovo impianto presso Piombino. Ma cosa sono? Come riporta Il Post, si tratta di stabilimenti necessari per poter utilizzare il gas liquefatto che arriva in Italia via nave

Come funzionano? Il gas naturale può essere trasportato via nave, ma è conveniente solo se in precedenza viene reso liquido, cioè GNL: in questo modo occupa un volume circa 600 volte inferiore e una metaniera può trasportarne una quantità molto maggiore. Una volta giunto via nave negli impianti di rigassificazione, per necessità ubicati sulla costa, il GNL è ritrasformato allo stato gassoso e successivamente immesso nei gasdotti del territorio