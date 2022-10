Come il gas arriva in casa: Sky TG24 nella stanza dei bottoni di Snam

La rete italiana di gas in 12 mesi è stata rivoltata come un calzino. Se fino all’anno scorso la Russia era il nostro principale fornitore di metano, oggi il suo contributo è marginale. Ora il gas arriva soprattutto da sud, da Algeria e Azerbaijan. E dunque Snam, la società a controllo pubblico che gestisce la rete, si è dovuta adattare.

Sky TG24 nella stanza dei bottoni

Siamo entrati nella sala di controllo del centro di dispacciamento dei metanodotti che attraversano il nostro paese, nella sede Snam di San Donato Milanese. La stanza dei bottoni dove una quarantina di addetti ricevono 300mila informazioni continue via fibra ottica e decidono come smistare il gas in arrivo nel nostro paese, fino alle nostre case. Qui ogni anno vengono movimentati fino a 95 miliardi di metri cubi di gas.

L'entrata in funzione del rigassificatore di Piombino



Sul pannello led vengono visualizzati i flussi in in ingresso e in uscita, e il riempimento degli stoccaggi. Nei prossimi mesi sul ledwall verrà aggiunto una nuova spia, quella del rigassificatore di Piombino che dovrebbe entrare in funzione ad aprile. La scelta del porto è contestata dalla politica locale, ma così viene spiegata da Maria Luisa Cassano, Responsabile dispacciamento e misura di Snam: "La scelta è stata fatta perché il porto di Piombino si colloca in prossimità della rete nazionale di trasporto, dove il gas che viene rigassificato può entrare nel nostro sistema".