Automotive, Lombardia presenta Manifesto per i carburanti rinnovabili

La Regione Lombardia promuove il nuovo “Manifesto Carburanti Rinnovabili per le filiere produttive della mobilità in Lombardia”. Sottoscritto dai principali stakeholder e dalle associazioni di categoria, è stato presentato a Bruxelles nella sede del Parlamento europeo, dall’assessore regionale allo Sviluppo economico e presidente dell’Automotive Regions Alliance (ARA), Guido Guidesi. Si tratta di un manifesto dal forte valore politico e scientifico che sostiene la “neutralità tecnologica", ossia la necessità di esplorare tutte le possibilità disponibili per sviluppare e diffondere una gamma di trazioni a basse emissioni, oltre all’elettrico, affinché il settore dell’automotive, ora basato sul motore endotermico, possa rimanere sostenibile e competitivo.

I dati

Nella sola Regione Lombardia l'industria dell’automobile conta oltre trentamila aziende e centomila lavoratori, per un fatturato complessivo di 40 miliardi di euro. “L’Ue deve correggere i gravi errori che hanno avvantaggiato soprattutto i competitori cinesi; una situazione paradossale che, senza correttivi, causerebbe il 'più grande suicidio economico della storia; basta considerare che attualmente il 75% della produzione potenziale in Europa è di fatto fermo. Le aperture annunciate da Ursula Von der Leyen nelle scorse settimane devono subito trasformarsi in correttivi concreti ”. Queste le parole dell’assessore Guidesi in occasione della presentazione del Manifesto al Parlamento europeo.