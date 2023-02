Pichetto Fratin a Sky TG24: "Rigassificatore a Piombino per non più di 2 anni e mezzo"

Economia

Bollette gas e luce nel 2022, ecco dove sono costate di più

A fare il quadro è un’analisi di Facile.it. Per quanto riguarda l’energia elettrica, va male soprattutto in Sardegna, Sicilia e Campania. Il gas invece è stato più caro in Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Lombardia

Nel 2022 le famiglie italiane hanno pagato in media 1.434 euro per la bolletta elettrica, vale a dire il 108% in più rispetto al 2021, e 1.459 euro per il gas (+57%). Lo dice un’analisi di Facile.it

Nel corso della ricerca sono stati analizzati anche i dati regionali, per capire in quali aree si è pagato di più. Per quanto riguarda l’energia elettrica, le bollette più pesanti sono arrivate in Sardegna (1.789 euro), Sicilia (1.627 euro) e Campania (1.519 euro)