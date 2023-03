Naufragio Cutro, il video di Frontex in mano alla Procura

Cronaca

Una croce costruita con il legno della barca su cui viaggiavano i migranti in arrivo dalla Turchia è stata trasportata fino alla spiaggia dove si è infranta la stessa imbarcazione. Lì, è stato osservato un minuto di silenzio e sono stati deposti fiori e una corona. All'evento, promosso da Rete Asilo, hanno partecipato associazioni, movimenti, sigle sindacali e molti sindaci italiani. Tra questi anche quello di Cutro, Vincenzo Voce, e l'ex primo cittadino di Riace, Mimmo Lucano

“Fermate la strage subito”. È la richiesta che hanno lanciato i circa 5mila partecipanti al corteo partito poco dopo le 15 a Steccato di Cutro, in provincia di Crotone, dove lo scorso 26 febbraio oltre 70 persone hanno perso la vita nel naufragio che ha infiammato il dibattito sulle norme in tema di immigrazione e sulla tenuta del sistema di soccorso in mare