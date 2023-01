Nei raid russi di ieri su Dnipro, in Ucraina, sono rimasti uccisi 19 civili, tra cui un bambino. Secondo l'ultimo aggiornamento ufficiale del bilancio, 73 persone sono rimaste ferite e altre 38 sono state tratte in salvo dai soccorritori. Negli attacchi di ieri su 6 regioni del Paese, le forze russe hanno preso di mira le infrastrutture energetiche e colpito,

come a Dnipro, anche zone residenziali. E' il risultato più grave di una giornata che ha visto una pioggia di missili russi colpire tutta l'Ucraina. Esplosioni in diverse regioni, compresa quelle di Kiev e Kharkiv.

E proprio a Kharkiv, secondo il ministero della Difesa russo, Kiev starebbe pianificando un attacco al corridoio del grano incolpando Mosca. Londra annuncia l'invio di tank a Kiev. Il presidente turco Erdogan spinge per cessate il fuoco locali. Kiev, "è giunto il momento per il Papa di visitare l'Ucraina, darebbe un segnale alla Russia per fermare la distruzione".