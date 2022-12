Messaggio di Natale di Zelensky ai cristiani ortodossi di rito occidentale: "Per Natale non aspetteremo miracolo, lo creiamo noi". Morti tre sminatori nella regione di Kherson per una mina saltata in aria. Sono 58 i feriti e 10 i morti nell'ultimo bombardamento di Kherson da parte delle forze russe. Lo ha annunciato il capo dell'amministrazione militare regionale di Kherson, Yaroslav Yanushevych, Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba accusa: "Attacco terroristico russo uccide i civili a Kherson la vigilia Natale".