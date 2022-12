Famiglie reali, news: dalle cartoline d'auguri a Kate Middleton FOTO

15/18 ©IPA/Fotogramma

Nelle stesse ore in cui si diffondono le immagini dei royal britannici al concerto di Westminster, in tv, in streaming, prosegue il racconto di Harry d'Inghilterra e Meghan Markle dei loro ultimi, tormentati, anni a palazzo. L'uscita della seconda e ultima parte della docuserie Harry & Meghan è stata programmata proprio per il 15 dicembre e questa volta il secondogenito di Re Carlo ha qualcosa da dire in più a proposito del modo in cui è stato trattato dall'Istituzione britannica e dai suoi parenti nel Regno Unito

“Harry & Meghan”, dalle urla di William all'addio a Palazzo: le ultime puntate