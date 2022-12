Re Carlo riprende Camilla davanti a tutti: il video del siparietto

A Wrexham, in Galles, il sovrano perde di nuovo la pazienza nel corso di un evento istituzionale. A infastidirlo, stavolta, il protocollo non seguito alla lettera dalla regina consorte

Un nuovo video che circola in Rete mette in imbarazzo la famiglia reale. Protagonisti, ancora una volta, gli accessi d'ira di Re Carlo, stizzito, questa volta, dal comportamento della consorte Camilla. Dopo i siparietti già circolati nei primi giorni del suo insediamento, in cui si vedeva il sovrano perdere le staffe in più occasioni, ora a fare innervosire Carlo è stato il protocollo non rispetto alla lettera dalla regina consorte.