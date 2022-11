Oms: "In inverno a rischio la vita di milioni di persone in Ucraina"

L'Organizzazione Mondiale per la Sanità mette in guardia rispetto ad un inverno che "mette a rischio la vita" di milioni di persone in Ucraina. "Questo inverno sarà pericoloso per la vita di milioni di persone in Ucraina. La devastante crisi energetica, l'aggravarsi dell'emergenza per la salute mentale, i vincoli all'accesso umanitario e il rischio di infezioni virali renderanno questo inverno un formidabile banco di prova per il sistema sanitario ucraino e il popolo ucraino, ma anche per il mondo e il suo impegno a sostegno dell'Ucraina", ha affermato Hans Henri P Kluge, direttore dell'Oms per l'Europa, citato dal Guardian.