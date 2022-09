Zelensky: liberate tre località a Est e Sud

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la liberazione di tre localita' nella regione di Donetsk a Est e nel Sud. Nel video di questa sera, secondo quanto riporta la stampa ucraina, il leader ha riportato i contenuti della riunione del comando supremo delle forze armate. "Anche se e' domenica, non ci sono giorni liberi in guerra - ha premesso - Abbiamo avuto buone notizie. Voglio ringraziare i soldati del 63/mo battaglione della 103/ma brigata di difesa di terra, che ha liberato un insediamento nella regione di Donetsk". Inoltre, la 54/ma brigata in direzione di Lysychansk - Siversk ha fatto passi avanti, ha detto. "Voglio anche farvi notare sul 42 battaglione di fanteria motorizzato separato: grazie alle sue azioni eroiche, due insediamenti nel sud del nostro paese sono stati liberati", ha detto Zelensky.