Gas, balzo a 275 euro ad Amsterdam con stop Nord Stream

Vola il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam dopo lo stop al Nord Stream comunicato da Gazprom venerdì, a mercati ormai chiusi. I future Ttf, punto di riferimento del gas in Europa, s'impennano a 275 euro al megawattora in avvio di contrattazioni, con un rialzo del 28% rispetto alla chiusura di 214,7 euro di venerdì.

Lo stop di Nord Stream

Nella serata del 2 settembre, Gazprom aveva fatto sapere che il Nord Stream, il gasdotto principale per il trasporto del gas russo verso l'Europa occidentale, il giorno dopo non sarebbe partito, com'era invece previsto dopo tre giorni di manutenzione. Dopo i "guasti e danni" individuati, ha detto, "il trasporto di gas" è stato "completamente fermato". Solo poche ore prima la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si era detta "della ferma convinzione che è tempo di un tetto al prezzo del gas dai gasdotti russi in Europa". Laconica era subito arrivata la replica del 'falco' Dmitry Medvedev, vice capo del Consiglio di sicurezza russo ed ex presidente: se l'Ue imporrà un 'price cap', il gas russo "non ci sarà più" in Europa.