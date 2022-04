Elezioni Francia, domani ballottaggio tra Macron e Le Pen

Domenica 24 aprile i francesi sono chiamati alle urne per il secondo turno delle Presidenziali: lo scorso 10 aprile il candidato di En Marche ha ottenuto il 27,8 per cento delle preferenze e la leader del Rassemblement national (RN) è arrivata seconda con il 23,1 per cento. I sondaggi preannunciano un duello più serrato rispetto al 2017, ma l’attuale capo dello Stato resta il favorito. Ma dovrà fare i conti con l’astensionismo e con chi al primo turno ha votato per altri nomi ascolta articolo Condividi

Domani, domenica 24 aprile, i francesi sono chiamati alle urne per il ballottaggio delle elezioni presidenziali. In corsa per l’Eliseo, dopo i risultati del primo turno, ci sono il presidente uscente Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Al primo turno del 10 aprile, il candidato di En Marche ha ottenuto il 27,8 per cento delle preferenze e la leader del Rassemblement national (RN) è arrivata seconda con il 23,1 per cento. I sondaggi preannunciano un duello più serrato rispetto al 2017 - quando lo scarto tra i due fu di 32 punti - ma l’attuale capo dello Stato resta il favorito: oscilla tra il 55,5 e il 57,5 per cento nelle intenzioni di voto. Ma dovrà fare i conti con l’astensionismo e gli indecisi.

Il ballottaggio Al ballottaggio possono votare tutti i cittadini francesi sopra i 18 anni iscritti nelle liste elettorali: si tratta di 48,7 milioni di persone, tra cui 1,4 milioni residenti all'estero. Può votare anche chi è positivo al Covid-19: il protocollo sanitario messo a punto dal governo, infatti, prevede che non possa essere chiesta agli elettori una prova di avvenuta vaccinazione né il certificato di test negativo. I seggi saranno aperti dalle 8 alle 19 in tutto il Paese, ma in alcune grandi città - Parigi, Lione, Marsiglia, Rennes, Tolosa, Grenoble, Nantes e Bordeaux - si potrà votare fino alle 20. Nel calcolo delle preferenze espresse non vengono considerate le schede bianche e le nulle. I primi exit poll saranno divulgati dai media a partire dalle 20, dopo la chiusura delle urne. Il ministero dell'Interno comunicherà i risultati ufficiali la sera stessa, dopo le informazioni inviate dai seggi. A partire dalla mezzanotte scorsa è cominciato il silenzio elettorale. I candidati non possono più essere intervistati né fare campagna fino alla proclamazione dei risultati. Lo stesso divieto vale per la pubblicazione dei sondaggi.

Rischio astensione Secondo una recente stima di Ipsos-Sopra Steria, il 43 per cento dei francesi ha ritenuto Macron più convincente nel confronto tv dello scorso mercoledì - seguito da 15,6 milioni di spettatori - contro il 24 per cento di chi ha incoronato come vincitrice la candidata dell'estrema destra. Tra i sostenitori del leader della Republique en Marche e quelli di Le Pen c'è comunque un terzo blocco: quello degli astensionisti, che potrebbero essere quasi il 26 per cento del totale della popolazione, come al primo round. I politologi, infatti, avvertono che ad avere la “chiave” del secondo turno sono soprattutto i 12,8 milioni di francesi che il 10 aprile si sono astenuti, pari al 25,8% degli iscritti, e quei 780mila (1,51%) che hanno espresso un voto bianco o nullo. Gli analisti fanno notare che, tradizionalmente, la partecipazione non evolve molto tra il primo e il secondo turno, pertanto l'astensionismo potrebbe essere nuovamente alto il 24 sera.

Gli indecisi All'astensionismo si aggiunge l'incognita della preferenza degli elettori che lo scorso 10 aprile hanno votato per gli altri candidati e tra due giorni rappresenteranno anche loro l'ago della bilancia tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Secondo le ultime indagini Ipsos, il 41% dei cittadini che ha votato Me'lenchon ha previsto di astenersi oppure di optare per un voto bianco o nullo. La stessa scelta riguarderebbe il 26-29% degli elettori dell'ambientalista Yannick Jadot, il 24-28% di quelli della candidata di destra gollista Vale'rie Pe'cresse e il 14-13% di quelli dell'altro candidato di estrema destra, Eric Zemmour. A chiedere espressamente ai propri elettori di scegliere Macron il 24 aprile sono stati Pe'cresse (LR), Jadot (EELV), Anne Hidalgo (Partito socialista). Me'lenchon, invece, ha detto ai suoi di "non dare un solo voto a Le Pen", ma non si è espresso a favore di Macron. Il comunista Fabien Roussel e l'anticapitalista Philippe Poutou hanno chiesto di bloccare l'estrema destra. Invece Jean Lassalle (Re'sistons) e Nathalie Arthaud (Lutte ouvrie're) si sono rifiutati categoricamente di dare indicazioni per il ballottaggio. Zemmour e il sovranista Nicolas Dupont-Aignan - insieme il 9% dei suffragi - hanno chiesto espressamente ai propri elettori di votare per Le Pen.