Elezioni Francia, sondaggio: Macron vince dibattito in tv con Le Pen

Secondo una prima rilevazione dell'istituto Elabe per Bfm-Tv, il presidente uscente ha dominato il duello televisivo di ieri sera contro la sfidante Marine Le Pen. È stato ritenuto più credibile dell’avversaria di estrema destra dal 59% dei francesi, chiamati domenica al ballottaggio presidenziale ascolta articolo Condividi

Secondo il primo sondaggio pubblicato dopo il duello televisivo di ieri sera, realizzato dall'istituto Elabe per Bfm-Tv, è stato Emmanuel Macron a vincere con largo distacco il dibattito contro Marine Le Pen. Il presidente francese è stato giudicato il più convincente dal 59% degli intervistati, la sfidante d'estrema destra dal 39%. Il 2% non si è pronunciato (IL RACCONTO DELLA SERATA - LO SPECIALE).

Le Pen non convince, Macron all'attacco leggi anche Il dibattito in tv tra Macron e Le Pen Il faccia a faccia in tv è durato tre ore e mezzo, a 4 giorni dal ballottaggio per le presidenziali. Sin dalle prime battute, i ruoli sono sembrati simili a quelli che nel 2017 sancirono la vittoria di Macron contro Le Pen. La sfidante, attesa all'offensiva contro i 5 anni di mandato del presidente, è rimasta incerta e non ha convinto, lasciando a Macron, che la guardava a volte con un sorriso ironico, altre a braccia conserte, gran parte dell'iniziativa. Come quando il presidente l'ha attaccata sulla sua "dipendenza dalla Russia" e la sfidante è andata chiaramente in difficoltà. Il presidente uscente è apparso più tranquillo e a proprio agio dall'inizio mentre l'avversaria è sembrata particolarmente a disagio nel primo quarto d'ora, forse ancora sotto l'influenza della pessima prestazione di 5 anni fa. Le reazioni Il primo quotidiano a diffondere in serata la sua prima pagina è stato Libération, che ha proposto una grande foto di Marine Le Pen con il titolo "Ancora una volta non all'altezza". Le Parisien ha risposto con una prima dal titolo esplicito: "Macron all'attacco, Le Pen in difesa". Nell'attesissimo faccia a faccia su Tf1 e France 2, Le Pen cercava di sovvertire i sondaggi, che danno Macron al 56% contro Le Pen al 44%. Macron è stato il primo dei due contendenti ad arrivare, sorridente e cordiale quando è entrata l'avversaria: sorriso, stretta di mano e anche una mano sulla spalla della Le Pen.

Il racconto della serata vedi anche Francia, Macron: "Estremi giocano con paure". Le Pen: "Penso vincerò" "Perché lei pensa di essere un miglior presidente per i francesi?" è stata la prima domanda per entrambi i candidati. "Io sarò la presidente del rinascimento democratico - ha esordito Le Pen - sarò anche la presidente del quotidiano. Sarò la presidente della concordia fra tutti i francesi, della giustizia, della fratellanza nazionale, della pace civile". Macron ha attaccato subito sull'ecologia e sull'Europa: "La Francia sarà più forte se saprà cogliere la questione ecologica. E ha promesso di "rendere più forte l'Europa" se sarà rieletto alla presidenza della Repubblica. Ai primi scontri sul potere d'acquisto, tema preferito da Marine Le Pen per la sua campagna elettorale, la candidata della destra ha denunciato le prime incertezze. Soprattutto quando Macron ha attaccato: "Madame Le Pen, nel suo programma non appare nemmeno una volta la parola 'disoccupazione'". Marine Le Pen ha reagito con la proposta del suo programma che prevede di "restituire fra 150 e 200 euro al mese per ogni nucleo familiare".

Il tema della guerra in Ucraina vedi anche Francia, Le Pen accusata di frode: sottratti fondi Ue Le prime vere scintille sono però arrivate quando si è cominciato a parlare della guerra in Ucraina e del ruolo della Francia. Soprattutto quando Macron ha accusato Marine Le Pen di essere "dipendente dal potere russo" per essersi presentata candidata grazie al prestito di una banca russa. E, di conseguenza, né lei né altri del suo partito possono essere credibili "quando ci fossero decisioni difficili da prendere", ha aggiunto. Marine Le Pen ha reagito accusando il presidente e il potere in genere di non aver previsto un meccanismo attraverso il quale i candidati possano ottenere prestiti dalle banche francesi. È seguito lo scontro sull'Europa, con Marine Le Pen che ha ribadito la posizione del suo partito: "Non c'è un popolo europeo, non c'è una sovranità europea". "Lei non lo dice - ha incalzato Macron - ma volete far uscire la Francia dall'Unione europea". Scontro acceso anche sull'ecologia, con Macron che ha definito l'avversaria "clima-scettica" e la Le Pen che ha ribattuto "lei è clima-ipocrita". L'allusione era alle pale eoliche in mare, che Le Pen ha accusato Macron di volere "ovunque" tranne a Le Touquet, dove il presidente ha una casa di vacanza. Scuola e stipendi degli insegnanti, ospedali e disagio del personale sanitario sono stati temi sui quali le visioni dei candidati sono apparse molto distanti, a volte opposti. E sulla sicurezza e sul divieto di velo islamico è stato l'ennesimo scontro, con la candidata di estrema destra a ribadire la sua intenzione di vietarlo nei luoghi pubblici. Macron l'ha accusata di fare "confusione" fra religione e ideologia, avvertendola che la sua proposta rischierebbe di provocare "una guerra civile".