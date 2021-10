Covid, Fmi al G20: "Servono vaccini ai Paesi in via di sviluppo"

"Ispiratevi alla Nuvola di Fuksas"

Georgieva invita i capi di Stato e di governo delle nazioni più sviluppate a "trarre ispirazione dall'audace architettura della sede del meeting, conosciuta come La Nuvola. Proprio come l'architetto ha creato un impressionante nuovo spazio, i leader globali devono mettere in atto ora un'azione coraggiosa per porre fine alla pandemia e creare lo spazio per un'economia più sostenibile e inclusiva" (I LUOGHI DEL G20 - IL PIANO ANTI-COVID).