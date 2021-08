Afghanistan, via gli ultimi soldati americani. Talebani in festa. LIVE

Gli Usa hanno completato il ritiro delle truppe dal Paese mettendo fine a 20 anni di guerra. Talebani in festa a Kabul, sparano in aria per celebrare la partenza dei militari americani. Il segretario di stato Antony Blinken annuncia lo spostamento della sede diplomatica a Doha, in Qatar e si dice disponibile a lavorare con i talebani "se manterranno gli impegni". Biden nel mirino dei repubblicani, che lo accusano di aver abbandonato circa 200 cittadini Usa in Afghanistan. Oggi il presidente Usa parlerà al Paese