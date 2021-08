Afghanistan, talebani in festa dopo ritiro Usa: reportage di Sky TG24

Talebani felici, ma gli afghani temono per il futuro

All’esterno dell’aeroporto di Kabul c’è chi esprime la propria soddisfazione. “Sono molto felice, questo è un giorno incredibile e storico per l’Afghanistan. Un giorno che abbiamo atteso per almeno 20 anni. È il giorno allo stesso tempo più felice, ma anche quello più triste per quello che è successo qui. Com’è possibile che, con soldati americani tutt’intorno, riuscissero a fare un attentato? Sono stati loro. Hanno ucciso bambini e donne innocenti. Spero in un futuro pacifico per il ?Paese”, dice un talebano. Kabul riprende pian piano a vivere ma la gente non sa cosa aspettarsi. “Ci sentiamo bene, dopo 20 anni di guerra. Vogliamo vivere in fratellanza, senza problemi e in sicurezza. Ora i talebani non ci lasciano tornare al lavoro. Siamo preoccupati per il futuro”, afferma un ex poliziotto afghano.