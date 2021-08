Afghanistan, gli italiani che restano a Kabul: reportage di Sky TG24

"Andarsene in questo momento è un crimine"

Cairo vive a Kabul da 30 anni, è arrivato per curare le persone e ha deciso che l'Afghanistan diventasse casa. Non se n'era andato negli anni Novanta durante il regime talebano, non va via nemmeno stavolta. Il medico è responsabile del programma di riabilitazione fisica, luogo di cura per migliaia di persone con handicap motori. "Non posso parlare per i militari - dice Cairo -, posso parlare per le organizzazioni internazionali. Bisogna restare, non c'è dubbio. In un momento come questo andarsene è un crimine".