Afghanistan, Biden: a Kabul la più grande evacuazione aerea americana

"Le nostre truppe hanno portato via oltre 120mila cittadini americani, cittadini dei Paesi nostri alleati e afghani alleati degli Stati Uniti. Lo hanno fatto con coraggio impareggiabile, professionalità e risolutezza. Ora, la nostra presenza ventennale in Afghanistan è finita", ha annunciato l'inquilino della Casa Bianca

"Gli ultimi 17 giorni hanno visto le nostre truppe eseguire la più grande evacuazione aerea nella storia americana, portando via oltre 120mila cittadini statunitensi, cittadini dei Paesi nostri alleati e afghani alleati degli Stati Uniti. Lo hanno fatto con coraggio impareggiabile, professionalità e risolutezza. Ora, la nostra presenza ventennale in Afghanistan è finita". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden in una nota diffusa dalla Casa Bianca ( LA DIRETTA - LO SPECIALE - LE TAPPE DELLA GUERRA ).

Biden ha poi annunciato di aver chiesto al segretario di Stato Antony Blinken di "continuare a guidare il coordinamento con i partner internazionali per garantire il passaggio sicuro di tutti gli americani, degli afghani e degli stranieri che vogliono lasciare l'Afghanistan" dopo il ritiro delle truppe. L'inquilino della Casa Bianca ha ricordato la risoluzione approvata dal Consiglio di sicurezza dell'Onu, che "manda un chiaro messaggio su ciò che la comunità internazionale si aspetta che i talebani facciano andando avanti, in particolare la libertà di viaggiare".

"Il mondo chiederà conto ai talebani dei loro impegni"

vedi anche

Afghanistan, profughi in Italia: “Talebani volevano ammazzarci”. VIDEO

"I talebani si sono impegnati per un passaggio sicuro e il mondo chiederà conto dei loro impegni", ha aggiunto il presidente americano. Tra gli sforzi indicati da Biden, l'azione diplomatica in corso in Afghanistan e il coordinamento con i partner nella regione "per riaprire l'aeroporto consentendo la continuazione della partenza per quelli che desiderano partire e per la consegna dell'assistenza umanitaria al popolo afghano".