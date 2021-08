Afghanistan, profughi in Italia: “Talebani volevano ammazzarci”. VIDEO

“Una vita nuova in un Paese dove non c’è la guerra”

“Ero in un gate cercando di arrivare alla base, siamo stati accampati lì per tre giorni - racconta un uomo - Non dormivamo la notte, tutti eravamo in attesa che chiamassero i nostri nomi, sono stato 10 ore nell’acqua sporca aspettando che chiamassero il mio nome ma non l’hanno mai chiamato. Allora, ho detto ai miei amici di spingere per entrare, per trovare qualcuno con cui parlare”. Poi c’è l’allenatore di calcio, che racconta come i talebani una volta arrivati l’abbiano controllato perché le sue giocatrici, che è riuscito a portare con lui in Italia, sono donne: “Voglio una vita nuova, serena e tranquilla, in un Paese come questo dove non c’è la guerra, perché siamo stati sempre nel nostro Paese in guerra”.