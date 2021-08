7/11 ©Getty

29 FEBBRAIO 2020, L'ACCORDO DI DOHA - Dopo una campagna di bombardamenti sui talebani condotta da Donald Trump, si apre il negoziato con i ribelli e in Qatar viene siglata una storica intesa per far sì che le truppe statunitensi lascino il territorio in 14 mesi. Il 10 marzo viene annunciato il ritiro di 3.400 soldati Usa e lo scarceramento di 1.500 talebani