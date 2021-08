10/10 ©Ansa

La permanenza permetterebbe alla Turchia di rafforzare anche le sue ambizioni geopolitiche nella regione. Non solo: potrebbe diventare il punto di riferimento occidentale per ogni mediazione sulle future operazioni commerciali e umanitarie nello scalo. Un'opzione da sfruttare anche in vista di una possibile ricostruzione, magari con altri Paesi, dalla Cina alla Russia, che in un modo o nell'altro sembrano decisi a restare