Attacco Kabul, testimoni a Bbc: "Molti uccisi nel caos da truppe Usa"

Sono almeno 170 i morti e 200 i feriti dell’attentato allo scalo di Kabul avvenuto il 26 agosto. Ma a causare le vittime non sarebbe stato soltanto l’attacco kamikaze, rivendicato dall’Isis-K. “Molte delle persone morte nell'attentato all'aeroporto sono state uccise dai soldati americani nella calca e nella confusione seguita alle esplosioni”. Lo ha riferito l'inviato in Afghanistan della Bbc riportando le parole di alcuni testimoni. Il Pentagono non ha confermato né smentito la testimonianza (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULL'AFGHANISTAN - LO SPECIALE SULLA CRISI).