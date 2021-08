8/10 ©Ansa

Nel Paese mediorientale non c'è un consolato italiano, ma diplomatici di ambasciate diverse possono fungere da consoli. È quanto ha fatto Tommaso Claudi, oltre a spendersi per la popolazione dopo la crisi in Afghanistan. "È salito sui container andando ben oltre il suo dovere, buttandosi anima e cuore" per individuare "nella folla stipata le attiviste di Pangea che dovevano imbarcarsi per l'Italia", ha raccontato Luca Lo Presti, responsabile dell'organizzazione umanitaria milanese