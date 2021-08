10/10 ©Ansa

Sui futuri scenari migratori interviene anche il procuratore capo di Trieste, Antonio De Nicolo, annunciando che il suo ufficio è orientato all'archiviazione dei fascicoli penali aperti per il reato di ingresso illegale in Italia per i migranti in arrivo dall'Afghanistan. "Il destino dei migranti in arrivo da aree interessate da conflitti è un fenomeno sociale che deve invece essere indagato e deciso a livello politico. È importante che la classe politica trovi una risposta a questo dramma umano in chiave europea”