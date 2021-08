Afghanistan, Usa avvertono: minaccia credibile vicino aeroporto Kabul

Allerta alta per rischio attentanti, dopo la risposta Usa all'attacco contro l'aeroporto di Kabul. Biden: "Nuovo attacco in 24-36 ore". L'ambasciata americana parla di nuova "minaccia credibile" nei pressi dello scalo della capitale afgana. Agli americani è quindi chiesto di non recarsi allo scalo della capitale afgana: chi si trova nei pressi degli ingressi dell'aeroporto dovrebbe lasciarli

immediatamente. Ma il timore è di atti terroristici anche in suolo Usa. tra le vittime a Kabul anche la marine 23enne Nicole Gee. Ieri rientrato l'ultimo volo del ponte aereo tra l'Italia e l'Afghanistan.