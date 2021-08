Roma, 81 studentesse della Sapienza bloccate in Afghanistan

Sono bloccate a Kabul in Afghanistan ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA GESTIONE DELL'AEROPORTO ) 81 studentesse afghane della Università La Sapienza di Roma. Secondo quanto riferito dal prorettore agli affari internazionali dell'ateneo, Bruno Botta, "erano sulla lista del ministero della Difesa per essere trasferite in Italia, ma a causa dell' attentato non sono riuscite a entrare in aeroporto".

Prorettore Botta: "A breve avrebbero dovuto iniziare i corsi"

Dopo l'attentato terroristico che ha causato oltre 170 morti all'aeroporto di Kabul "sono dovute tornare indietro 90 persone dirette in Italia - ha affermato Botta in un'intervista al Gr Rai -, tra cui 81 studentesse afghane che a breve avrebbero dovuto iniziare i corsi alla Sapienza. Con loro anche alcuni bambini. Dopo l'esplosione - ha aggiunto - le cose si sono complicate, siamo in contatto con l'unità di crisi della Farnesina che sta facendo tutto il possibile per aiutarci e ha detto che non lascerà soli gli studenti della Sapienza. La preoccupazione maggiore è per le studentesse andate da Herat fino a Kabul per imbarcarsi e che, se dovessero tornare indietro, rischiano rappresaglie".