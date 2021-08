9/10 ©Ansa

Tra le denunce della scorsa settimana c’è quella di due impiegate al palazzo presidenziale di Kabul che hanno riferito di essere state cacciate all'ingresso. "I talebani avevano detto che potevamo andare in ufficio e così abbiamo fatto. Ma quando siamo arrivate ci hanno detto che non eravamo autorizzate a entrare", hanno raccontato in un video. "Non ci guardavano neanche in faccia mentre ci parlavano, anche se indossavamo l'hijab"