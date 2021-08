Afghanistan, talebani uccidono cantante di musica folk

Il tweet dell'ex ministro

"Le brutalità dei talebani continuano ad Andarab. Oggi hanno brutalmente ucciso - è la denuncia dell'ex ministro su Twitter - il cantante folk Fawad Andarabi, che semplicemente stava portando gioia a questa terra e alla sua gente. Lui cantava 'la nostra valle... terra dei nostri antenati'. Non ci sottometteremo ai talebani". Pochi giorni prima, secondo quanto riporta Al Arabiya, i talebani avrebbero dichiarato che sarebbe stata vietata la riproduzione di musica in luoghi pubblici. Al New York Times il portavoce talebano Zabihullah Mujahid aveva detto: "La musica è proibita nell'Islam, ma speriamo di poter persuadere le persone a non fare queste cose".