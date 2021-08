Afghanistan, raid Usa con un drone uccide una delle menti dell’Isis-K

Risposta degli Stati Uniti all'attentato all'aeroporto di Kabul, che ha ucciso almeno 170 persone e ne ha ferite 200: un drone Reaper ha colpito e distrutto un veicolo nella regione di Nangarhar, con a bordo una persona considerata uno dei “planner” dell’organizzazione e ritenuto tra gli organizzatori di prossimi attacchi. Il raid è stato approvato da Biden e ordinato dal ministro Austin Condividi:

Gli Usa hanno reagito all’attentato all'aeroporto di Kabul del 26 agosto, che ha provocato oltre 170 vittime (tra cui 13 soldati statunitensi) e 200 feriti. Il presidente Joe Biden, dopo essersi presentato davanti alla telecamere in lacrime ed aver assicurato che i responsabili dell'attentato l'avrebbero pagata, ha autorizzato un raid in Afghanistan, nella regione di Nangarhar, nel quale è stata colpita e uccisa una delle menti dell'Isis-K che progettava futuri attacchi. L'identità del militante non è stata resa nota: il Pentagono lo ha definito un “planner” dell'organizzazione. Secondo indiscrezioni, l'uomo tramava futuri attacchi ma non sarebbe stato direttamente coinvolto con l'attentato a Kabul (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE)

L’obiettivo pianificava attacchi leggi anche Afghanistan, Usa temono attacchi. Pentagono: "A Kabul ancora minacce" "Riteniamo che questo terrorista fosse coinvolto nella pianificazione di futuri attacchi a Kabul", riferisce un funzionario dell'amministrazione citato dai media americani. L'uomo sarebbe stato sotto osservazione da prima dell'attentato e il personale americano avrebbe atteso che fosse solo prima di lanciare l'attacco con il drone. Il Reaper americano, partito da una base in Medio Oriente, lo avrebbe colpito mentre era a bordo di un veicolo. "Le forze armate americane hanno condotto un'operazione anti terrorismo contro uno degli organizzatori dell'Isis-K. Il raid è avvenuto nella provincia di Nangarhar, in Afghanistan. Le indicazioni preliminari segnalano che il target è stato ucciso. Non siamo a conoscenza di vittime civili", si legge in una nota di Bill Urban, portavoce del Central Command. L'ordine di colpire è stato impartito dal ministro della Difesa, Lloyd Austin.

Le parole di Biden dopo l’attentato vedi anche Attentato a Kabul, Biden: "Non dimenticheremo, ve la faremo pagare" Dopo l'attacco all'aeroporto di Kabul, Joe Biden aveva assicurato che gli Stati Uniti avrebbero perseguito i responsabili: "Vi prenderemo e ve la faremo pagare", ha detto con le lacrime agli occhi, riportando alla memoria le parole dell'ex presidente George W. Bush dopo gli attacchi dell'11 settembre. La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, è stata ancora più esplicita del presidente: Biden "non vuole" che i responsabili "vivano più sulla Terra”.