10/11 ©Getty

Da mesi al ramo Isis Khorasan è stata assegnata anche la regione frontaliera pachistana del Khyber Pakhtunkhwa, come dimostrano alcuni attacchi rivendicati dall'Iskp, l'acronimo del gruppo. Molto preoccupati anche gli 007 di New Delhi, sia per la fucina indiana dell'organizzazione che per le possibili ricadute a centinaia di chilometri da Jalalabad