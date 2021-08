Afghanistan, Biden: "Ritiro scelta più saggia, ora nuove minacce"

"Era ora di finire questa guerra. C'è un mondo nuovo e dobbiamo difendere gli Usa da nuove minacce". Joe Biden parla all'America dopo che gli Stati Uniti hanno completato il ritiro dall'Afghanistan, concludendo così, dopo 20 anni, la guerra più lunga della storia americana. E, nonostante le molte critiche ricevute nelle ultime settimane, il presidente rivendica la sua scelta e sottolinea: "L'evacuazione è stata un successo". E aggiunge: "Mi prendo la responsabilità per tutte le decisioni prese". "Di fronte all'avanzata dei talebani", spiega, "avevamo due scelte: o seguire gli accordi fatti dal mio predecessore Donald Trump, o inviare altre migliaia di soldati in una escalation della guerra". E incalza: "È arrivato il momento di guardare al futuro. Questa è la decisione giusta, la decisione più saggia per l'America" ( LE TAPPE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE ).

Biden: "No scadenze per americani che vogliono uscire da Afghanistan"

"Pensavamo che gli afghani che abbiamo addestrato sarebbero stati in grado di affrontare i talebani, ma quell’idea non era accurata", ha ammesso il presidente americano. "Ma ho dato istruzioni a tutti i nostri esperti di prepararsi a quell’eventualità e quindi eravamo pronti quando le forze afghane non sono riuscite a mantenere l’obiettivo", ha poi precisato. "La scadenza del 31 agosto per il ritiro non era una data arbitraria", ha aggiunto Biden, "ma una data per salvare vite americane". Mentre sulla situazione attuale, Biden ha spiegato che "ci sono ancora 100-200 americani in Afghanistan e per loro non c'è nessuna scadenza. Li faremo uscire se vogliono uscire".