Portolano (Covi) a Sky TG24: “Impegno per Afghanistan deve continuare”

“Ora l’impegno nazionale e della comunità internazionale nei confronti dell’Afghanistan deve continuare, non deve rimanere isolato pena la ricreazione del terreno fertile per il terrorismo internazionale e per i traffici illeciti. Noi nel nostro piccolo continuiamo a rimanere in contatto con tutti coloro che non sono riusciti a superare quel muro e coglieremo ogni opportunità per garantire a coloro che sono rimasti o spostati in nazioni confinanti la possibilità di un futuro migliore, magari nel nostro Paese”. E' quanto dice a Sky TG24 il generale di Corpo d’Armata Luciano Portolano, comandante del Covi, il Comando operativo di vertice interforze, ospite di ’Buongiorno’ (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA DALL'AFHANISTAN – LO SPECIALE).



"Numerose difficoltà per lasciare l'Afghanistan"

“Numerose sono state le difficoltà per pianificare questa operazione che abbiamo superato con il mio staff ma anche con il contributo di molti attori esterni - ha detto il generale - La pianificazione ha visto convolto anche il nostro ministro della Difesa che costantemente ha seguito lo sviluppo delle attività e devo dire che ha espresso in ogni circostanza la sua vicinanza".

“E’ stata - ha inoltre aggiunto il comandante del Cov - un’appendice finale di un impegno italiano iniziato nel 2001 (LE TAPPE). che ha visto la componente nazionale essere parte dell’operazione Aisaf poi sviluppatasi in un’operazione di assistenza, addestramento e consulenza e conclusasi con Resource support in un modo un po’ inconsueto rispetto a quelle che sono le dinamiche militari non basandosi sulle condizioni che dettano lo sviluppo dell’operazione, bensì in tempi molto ristretti che hanno imposto una chiusura della nostra presenza in Afghanistan dal 28 Giugno con un piano di trasferimento di tutti i collaboratori”. “Piano - ha continuato Portolano -che si è poi trasformato in un piano di contingenza ed evacuazione, inizialmente selettivo per i nostri collaboratori e quelli del ministero degli Esteri, e poi divenuto di massa che comprendeva “attivisti, sportivi, intellettuali, studenti universitari, religiosi”. Una pianificazione che è stata affrontata con determinazione e tempestività che ha visto un rientro in Italia, compatibilmente con i tempi che sono stati imposti, di 5011 evacuati di cui circa 4900 afgani”.