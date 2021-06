9/10 ©Ansa

Due le azioni da mettere in campo subito secondo la ministra: "La prima è quella di ampliare il numero di studenti e l'offerta formativa degli atenei, aiutando le famiglie che non hanno mezzi sufficienti per far studiare i propri figli. La seconda azione è quella di legare di più l'aspetto formativo con il mondo del lavoro"